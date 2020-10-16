YouTube дополнительно ограничит контент, связанный с теориями заговора

Так, запрещены будут, в частности, материалы, имеющие отношение к теориям заговоров и используемые для оправдания насилия. Речь идет, к примеру, о видеосюжетах, в которых содержатся угрозы или призывы, направленные на конкретных лиц.

При этом, по словам представителей сервиса, ключевую роль будет играть контекст. Так, например, новостные сюжеты с упоминанием QAnon, не нацеленные "на конкретных индивидов" и определенные группы, удалены не будут. В то же время хостинг уже заблокировал "десятки тысяч видео QAnon", а также закрыл каналы, используемые движением, в том числе те, которые содержали прямые угрозы насилием.

Deep State и Дональд Трамп

Распространяемая сторонниками QAnon безосновательная теория заговора гласит, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по версии сторонников движения, причастны экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

Группировка Deep State, согласно этой теории, представляет собой что-то вроде мирового правительства, которое, подобно кукловоду, "дергает за веревочки" сильных мира сего, пишет Deutsche Welle. Власти же Deep State противостоит прежде всего действующий президент США Дональд Трамп, убеждены активисты QAnon.

После того как сторонники QAnon спланировали и осуществили в США ряд насильственных акций, в 2019 году Федеральное бюро расследований заявило, что движение таит в себе потенциальную террористическую угрозу.