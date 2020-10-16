Пт, 16.10.2020
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Светлана Скребнева
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  • Эстонский военнослужащий сел в тюрьму за разглашение гостайны

Эстонский военнослужащий сел в тюрьму за разглашение гостайны

Тоомас Леэтс.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Награжденный президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом в 2010 году Золотым крестом ордена Коткаристи с мечом старший фельдфебель Тоомас Леэтс заключен в тюрьму за разглашение государственной тайны.

30 сентября Харьюский уездный суд в порядке соглашения признал 30-летнего Леэтса виновным в разглашении государственной тайны и преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием, и приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых он фактически должен отбыть пять месяцев. Суд также вычел из срока два дня, которые он провел в предварительном заключении.

Оставшаяся часть наказания, то есть два года и семь месяцев, назначена судом условно как продолжение назначенного испытательного срока в течение трех лет и шести месяцев.

Суд в целях защиты государственной тайны рассматривал дело за закрытыми дверями, поэтому содержание обвинения не подлежит опубликованию.

Старший фельдфебель Леэтс участвовал в миссиях в Ираке и Афганистане в середине и конце прошлого десятилетия, а в 2010 году был удостоен президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом высокой государственной награды.

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