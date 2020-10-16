Эстонский военнослужащий сел в тюрьму за разглашение гостайны

30 сентября Харьюский уездный суд в порядке соглашения признал 30-летнего Леэтса виновным в разглашении государственной тайны и преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием, и приговорил его к трем годам лишения свободы, из которых он фактически должен отбыть пять месяцев. Суд также вычел из срока два дня, которые он провел в предварительном заключении.

Оставшаяся часть наказания, то есть два года и семь месяцев, назначена судом условно как продолжение назначенного испытательного срока в течение трех лет и шести месяцев.

Суд в целях защиты государственной тайны рассматривал дело за закрытыми дверями, поэтому содержание обвинения не подлежит опубликованию.