Коронавирус подтвержден у 37 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1267 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 37 дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось десять, в Йыгевамаа — девять, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В одном коронапозитивном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 38,45.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением от членов семьи, в трех случаях — на работе, в одном — в доме призрения и еще в дном — в школе. Обстоятельства одного заражения устанавливаются. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в школе Силламяэ затронул 34 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 983 человека, из которых заражены 188.
В Таллинне стало на 13 носителей вируса больше. В трех случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о тесных контактах с другими зараженными, обстоятельства остальных случаев устанавливаются.
Всего Пыхьяское региональное отделение работает с четырьмя очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь заболевших. Сегодня добавилась новая семейная вспышка, охватившая пять человек. Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1245 человек, из которых болен 225.
Что касается девяти случаев в Йыгевамаа, то речь идет о заражении на работе. Обстоятельства заражений в Вырумаа уточняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 565 человек, из которых заболели 59. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — речь идет о вспышке на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышке на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 18 человек.
Больной из Пярнумаа на самом деле проживает в Харьюмаа и поэтому им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 47 человек, из которых заболели 17. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
В больничном лечении нуждаются 35 человек
По состоянию на утро 16 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 35 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Выписали двух человек, открыто три истории болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 507 случаев заболевания COVID-19 у 493 человека.
По состоянию на 16 октября выздоровело 3137 человека. Из них истории болезни 2362 человека (75,3%) завершены, у 775 человек (24,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии было сделано более 240 000 тестов на коронавирус, из них 4017 или 1,67 процента оказались положительными.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.
Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.
Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя - выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на местах. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточено и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 156 469 раз, 92 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.