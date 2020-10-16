Коронавирус подтвержден у 37 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 15 человек. В Ида-Вирумаа добавилось десять, в Йыгевамаа — девять, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю. В одном коронапозитивном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 38,45.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением от членов семьи, в трех случаях — на работе, в одном — в доме призрения и еще в дном — в школе. Обстоятельства одного заражения устанавливаются. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в школе Силламяэ затронул 34 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 983 человека, из которых заражены 188.

В Таллинне стало на 13 носителей вируса больше. В трех случаях, зафиксированных в Харьюмаа, речь идет о тесных контактах с другими зараженными, обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с четырьмя очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 39, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь заболевших. Сегодня добавилась новая семейная вспышка, охватившая пять человек. Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1245 человек, из которых болен 225.

Что касается девяти случаев в Йыгевамаа, то речь идет о заражении на работе. Обстоятельства заражений в Вырумаа уточняются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 565 человек, из которых заболели 59. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — речь идет о вспышке на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышке на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 18 человек.

Больной из Пярнумаа на самом деле проживает в Харьюмаа и поэтому им будет заниматься Пыхьяское региональное отделение. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 47 человек, из которых заболели 17. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

В больничном лечении нуждаются 35 человек

По состоянию на утро 16 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 35 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Выписали двух человек, открыто три истории болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.