Проблемы, нарастающие снежным комом в Германии, могут обернуться остановкой заводов в Эстонии

«В последние месяцы у нас рекордные показатели, в Европе наблюдается рост спроса на мебель - а тут такая ерунда», - сказал глава Bed Factory Sweden Индрек Аасна. Если в ближайшие две недели в Европе не возобновят производство поролона, предприятию придется остановить работу.

Проблемы возникли у всех сразу

Причины возникновения проблем остаются для производителей текстиля и мебели загадкой. В октябре предприятия внезапно стали получать сообщения от производителей использующегося при производстве поролона химиката TDI (толуилендиизоцианат), в которых они один за другим заявляли, что вынуждены по тем или иным причинам остановить работу. На одном заводе якобы произошел пожар, на втором — отказал насос, а третье предприятие сообщило, что в настоящее время не может выполнить работу.

По словам собственника и руководителя акционерного общества Delux Гёрана Шёхольма, в подобном поведении можно усмотреть сговор со стороны производителей, что противоречит закону. В то же время производителей химикатов не так и много, а их большая часть базируется в Германии. «Это игры больших мальчиков», - резюмировал он. По его словам, каждые три-четыре года в Европе внезапно возникают проблемы с поставками поролона, что приводит к быстрому росту цен на исходное сырье.

Глава Toom Tekstiil Вахур Роосаар разделяет мнение Шёхольма, но добавляет, что впервые ситуация настолько сложная. «Наблюдается тотальная нехватка материалов и быстрый рост цен», - пояснил он.

Шёхольм надеется найти новых поставщиков и пока не думает об остановке производства. По его словам, складских запасов должно хватить до середины ноября. Роосаар также заявил, что они смогут продолжить деятельность в течение месяца. В то же время производители TDI в своих письмах дали понять, что производство планируется возобновить лишь в новом году.

В случае, если придется прекратить производство товаров, для которых необходим поролон, в Вильяндимаа могут остаться без работы тысячи людей.

Лучшее время для торговли мебелью

По словам Роосаара, спрос на поролон в мире сейчас велик. Его сложно доставлять издалека, а также закупать впрок, так как для этого понадобятся очень большие складские помещения. Ближайшие заводы находятся в Литве и Финляндии, но и они уже сообщили о прекращении работы. «В обычных условиях разумно иметь двухнедельный запас», - добавил Роосаар.

По словам Индрека Аасна, прекращение производства химиката приведет к возникновению эффекта снежного кома, что в конечном итоге окажет влияние на миллионы людей в Европе. Если сейчас встали производители поролона, то следующими на очереди будут заводы, использующие в своей работе поролон. «Если мы встанем, остановится работа у производителей древесины, что приведет к дефициту в мебельных магазинах», - пояснил он.

В то же время производители и продавцы мебели говорят о лучших показателях продаж. «Считается, что если человек не может путешествовать, он начинает тратить эти деньги на покупку новой мебели для дома», - сказал Аасна. Для производителей мебели это означает рост оборота и прибыли.

Если в один момент производство поролона возобновится, то, по оценке работающих в Вильянди мебельщиков, по сравнению с началом октября цены на него ощутимо вырастут. «Сейчас как раз ломаем голову над своими прейскурантами. Определенно придется повысить стоимость изделий, в которых поролона используется больше», - признал Вахур Роосаар.