Пт, 16.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон

Привычной рождественской ярмарки в Таллинне в этом году не будет

Рождественская ярмарка на Ратушной площади.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Из-за риска заражения коронавирусом в этом году отменяется проведение традиционной рождественской ярмарки на Ратушной площади в Таллинне, а продажу рождественских сувениров и мероприятия планируется рассредоточить, пишет Rus.ERR.

На Ратушной площади сейчас пусто. 19 ноября здесь установят рождественскую елку, но и после этого народа на площади, по сравнении с предыдущими годами, будет немного.

Торговые лавки вокруг елки в этом году ставить не будут, так как это не позволит обеспечить дистанцию между людьми.

Создать праздничное настроение власти столицы призывают владельцев расположенных на Ратушной площади ресторанов и магазинов.

Из-за отмены рождественской ярмарки Кесклиннаская горуправа недополучит 50 000 евро в месяц, а сколько заработали бы торговцы, неизвестно.

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