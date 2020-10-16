Привычной рождественской ярмарки в Таллинне в этом году не будет

Из-за риска заражения коронавирусом в этом году отменяется проведение традиционной рождественской ярмарки на Ратушной площади в Таллинне, а продажу рождественских сувениров и мероприятия планируется рассредоточить, пишет Rus.ERR.
На Ратушной площади сейчас пусто. 19 ноября здесь установят рождественскую елку, но и после этого народа на площади, по сравнении с предыдущими годами, будет немного.
Торговые лавки вокруг елки в этом году ставить не будут, так как это не позволит обеспечить дистанцию между людьми.
Создать праздничное настроение власти столицы призывают владельцев расположенных на Ратушной площади ресторанов и магазинов.
Из-за отмены рождественской ярмарки Кесклиннаская горуправа недополучит 50 000 евро в месяц, а сколько заработали бы торговцы, неизвестно.