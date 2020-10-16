Пт, 16.10.2020
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Светлана Скребнева

ACEA: спад продаж новых автомашин в Эстонии превысил показатель по ЕС

Новые автомобили Mercedes. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Erik Prozes

Спад продаж новых автомашин  в Эстонии за год  превысил показатель по ЕС, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Эстонии январе-сентябре спад по сравнению с тем же периодом прошлого года составил  30,9 процента, за девять месяцев  этого года было продано 14 246  новых автомобилей. В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 26,2 процента до 10 410. В Литве  за тот же период проданы 28260 новых автомобилей - на 18,2  процента меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Таким же спад продаж был в Швеции, а еще менее заметным в этом году он фиксировался в Финляндии (19,5процента), Дании (18,1 процента).

В сентябре по сравнению с сентябрем 2019 года в Литве продажи новых автомобилей выросли на 17,8% до 4682, в Латвии они снизились на 4,2. В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 26,2 процента до 10 410. до 1229, а в Эстонии на 4,8 процента до 1643.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-сентябре сократились на 28,8    процента до 7,058 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в этом году продано 805,5 тысяч, что на 30,1 процента меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. 

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