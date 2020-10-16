ACEA: спад продаж новых автомашин в Эстонии превысил показатель по ЕС

В Эстонии январе-сентябре спад по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 30,9 процента, за девять месяцев этого года было продано 14 246 новых автомобилей. В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 26,2 процента до 10 410. В Литве за тот же период проданы 28260 новых автомобилей - на 18,2 процента меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Таким же спад продаж был в Швеции, а еще менее заметным в этом году он фиксировался в Финляндии (19,5процента), Дании (18,1 процента).