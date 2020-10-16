Пт, 16.10.2020
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Светлана Скребнева

Собственником бывшего главного здания Danske стал Bigbank

Бывшее главное здание филиала банка Danske в Эстонии на Нарвском шоссе.

ФОТО: Sander Ilvest

В прошлом году бывшее главное здание банка Danske по адресу Нарвское шоссе, 11 в Таллинне купил Нейнар Сели, а на этой неделе он продал его предприятию Bigbank, пишет Rus.ERR.

"Мы давно искали себе новые помещения, так как в имеющихся нам стало тесно", – рассказал ERR исполнительный директор Bigbank Мартин Лянтс.

Договор купли-продажи фирмы Danske Bank и Seli Kek Arendus заключили в октябре прошлого года - тогда Сели сообщил, что планирует сдавать офисные площади в аренду.

Сейчас Bigbank работает в Таллинне преимущественно на съемных площадях. По словам Лянтса, переезд Bigbank в здание на Нарвском шоссе займет время, так как помещения не новые и их нужно модернизировать.

Стоимость сделки стороны разглашать не пожелали.

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