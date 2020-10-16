Зимой по некоторым дорогам в Эстонии можно будет ехать со скоростью 100 км/ч

«На всех шоссе 2+1 и некоторых отрезках шоссе 2+2 (Таллиннская окружная дорога, шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва) этой зимой максимально разрешенной скоростью будет 100 км/час. Напоминаем, что такая скорость не является обязательной и автовладельцам всегда нужно учитывать погодные и дорожные условия», – сообщил исполняющий обязанности гендиректора департамента Райдо Рандмаа.

Кроме того, в светлое время суток и при хороших погодных условиях на отрезке Лаагри-Ээсмяэ шоссе Таллинн-Пярну и отрезке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту зимой можно будет ездить со скоростью 110 км/час, о чем водителей будут извещать электронные табло.