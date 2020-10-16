Пт, 16.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Зимой по некоторым дорогам в Эстонии можно будет ехать со скоростью 100 км/ч

Зимой по некоторым дорогам в Эстонии можно будет ехать со скоростью 100 км/ч

Дорога. Иллюстративный снимок.

ФОТО: A. Aleksandravicius/Shutterstock

Департамент шоссейных дорог пока что не планирует снижать максимально допустимую скорость, сообщил ERR.

«На всех шоссе 2+1 и некоторых отрезках шоссе 2+2 (Таллиннская окружная дорога, шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва) этой зимой максимально разрешенной скоростью будет 100 км/час. Напоминаем, что такая скорость не является обязательной и автовладельцам всегда нужно учитывать погодные и дорожные условия», – сообщил исполняющий обязанности гендиректора департамента Райдо Рандмаа.

Кроме того, в светлое время суток и при хороших погодных условиях на отрезке Лаагри-Ээсмяэ шоссе Таллинн-Пярну и отрезке Козе-Выыбу шоссе Таллинн-Тарту зимой можно будет ездить со скоростью 110 км/час, о чем водителей будут извещать электронные табло.

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