Иверсон Нг: одно государство, два языка и миф «За Эстонию»

Студент из Гонконга Иверсон Нг пишет в Postimees о том, как он, изучая эстонский и русский языки, пытается почувствовать систему ценностей эстонского общества.
Три года назад, еще до того, как я окончательно переехал из Гонконга, я принял решение в течение жизни выучить эстонский и русский языки. Причем, окружающие меня люди часто ставят под сомнение целесообразность моего решения учить одновременно два языка, а большинство из них считает, что я должен отказаться либо от эстонского, либо от русского, поскольку на первом говорит всего миллион человек, а второй здесь вообще не нужен, поскольку единственным государственным языком Эстонии является эстонский и нет никакой обязанности или потребности учить русский язык.
Если бы я только мог за три прожитых здесь года прийти к простому выводу об использовании языков в Эстонии, я осмелился бы утверждать, что явным победителем в дебатах между говорящим на эстонском и русском языках спикерами является невежество.
Это – эстонцы, а это – русские: очень часто по родному языку торопятся определить идентитет говорящего, хотя часто необходимо проводить чуть более абстрактную черту между закрытым обществом россиян и новым поколением русскоязычных граждан Эстонии.
Определенно в любом случае то, что если я говорю с эстоноязычными людьми на эстонском языке, а с русскоязычными - на русском, как правило, они выражают по отношению ко мне уважение и радость. Поскольку я иностранец из Азии, и эстоно-, и русскоговорящие собеседники чаще всего оказываются в замешательстве, что человек, родной язык которого не имеет ничего общего с их родным языком, в состоянии на элементарном уровне вести диалог и на русском, и на эстонском. И среди моих знакомых есть как те, кто говорит по-эстонски, так и те, кто говорит по-русски, не говоря уже о тех, кто бегло изъясняется на обоих языках.
Однако нарративы русского и эстонского языков иногда пытаются перекрывать друг друга, когда я начинаю разговаривать с людьми на их родном языке. Большая часть говорящих на эстонском собеседников комментируют мое знание языка словами: «твой эстонский лучше, чем у некоторых, кто прожил тут всю жизнь», «есть люди, которые живут в Эстонии десятки лет, не зная ни слова по-эстонски», «почему ты, иностранец, вообще хочешь выучить эстонский язык?».
В моем представлении, изучение эстонского языка не ограничивается простым желанием получить в отдаленной перспективе эстонское гражданство – это обозначает мой идентитет. Все эти годы я погружаюсь в эстонский через радио- и телепередачи, музыку и новости. Как выходец из Гонконга, родной язык которого не снискал уважения и признания на территории Британии, я очень хорошо понимаю, что значит для эстонца, если какой-то иностранец говорит с ним по-эстонски.
Понять чувства эстонцев по словарному запасу их языка – это тоже что-то сюрреалистическое. Иногда люди становятся жертвами популярности Google Translate, но есть определенные культурные ссылки, которые Google понять не в состоянии. Когда после урока эстонского языка я гордо заявил «настроения, а не чувства», на лице учителя тут же отразилась улыбка, он понял, что я цитирую репера Нублу. Я, конечно, не всегда согласен с мнением эстонцев о местных русскоязычных жителях, но осмелюсь сказать, что понимаю, откуда это проистекает и почему некоторые иностранцы, которые не могут выучить эстонский, понять этого даже не пытаются.
С другой стороны, общение на русском языке с русскоязычным жителем Эстонии может оказаться настоящим испытанием, если он на основе русского языка уже сформировал мнение о человеке, похожем на китайца. Когда я летним днем отправился в первый раз в Ласнамяэ, чтобы посмотреть одну квартиру, за мной увязался русскоговорящий собеседник, который шел следом и называл меня Джеки Чаном. Правда, он все же был дружелюбным. Моей первой реакцией было ответить на русском, и между нами завязалась беседа, когда я поинтересовался у него, как попасть на автобус, поскольку система общественного транспорта, если верить голливудскому фильму «Довод», весьма непонятная.
В начале беседы я действительно был обижен, неоднократно заверял, что я из Гонконга, а не материковый китаец. В итоге плюнул, поскольку бессмысленно объяснять особенности Гонконга и особого административного региона, поскольку понятие «китаец» настолько глубоко укоренилось в русском языке, что - особенно у старшего поколения русских - сформировалось непоколебимая уверенность в том, что они знают, кто является китайцем, а кто нет.
«Гонконг - часть Китая, и там все китайцы», - безапелляционно заверил меня мужчина. Я не стал вдаваться в подробности истории Гонконга, и мы продолжили беседу о Джеки Чане. Как и при беседе с эстонцами, я не могу безусловно согласиться со всем, что русскоязычный нарратив предполагает по поводу моего происхождения, но я понимаю, насколько большую роль играет язык в их картине мира.
У живущего в Эстонии мигранта может возникнуть соблазн принять эстонский национальный настрой и отвергнуть все прорусское, что облегчило бы как можно более основательное переплетение с Эстонией и эстонским обществом. Но тут скрывается угроза полностью потерять ту часть Эстонии, которую понимают и создают говорящие по-русски, которые точно так же противостоят авторитарной стране, граничащей с городом Нарва.
Я считаю, что утверждение о том, что Эстонии на сто процентов эстонская, совершенно необоснованно, поскольку на этой территории имеются исторические связи как со скандинавскими соседями, так и с российскими князьями. Само название Таллинн означает «Датский город»; эстонский национальный университет – Тартуский университет – в 1632 году основал король Швеции; эстонский русскоязычный город Нарва хорошо известен по эстонко-русскому хиту «Für Oksana», в котором есть такая строчка: «Привет, город Нарва». Если бы «За Эстонию» когда-нибудь укоренилось, пришлось бы разрубить связи Эстонии с Европой, что никак не кажется оправданным, поскольку для объявления Эстонии «действительно эстонской» пришлось бы выбросить за борт часть великолепной истории страны.
Мои устремления всегда исходили из того, каким «эстонцем» я хочу стать в будущем, хотя некоторые русскоговорящие уверяли меня, что меня никогда не примут полностью, поскольку я очень сильно отличаюсь от других внешне. Как иностранцу мне нередко приходится биться между эстонским и русским языками, поскольку по профессии я занимаются исследованиями ЕС - Россия, но мое сердце принадлежит Эстонии. Иногда некоторые русскоговорящие считают, что я больше склоняюсь на русскую сторону, поскольку пытаюсь называть их на русский манер (например, Андрей – Андрюшка) и целый семестр прожил в имеющем дурную славу российском городе Воронеже, хотя опять же некоторые эстоноговорящие люди шутили, что я веду себя, как «коренной эстонец», когда говорю по-эстонски и испытываю к эстонской культуре даже больший интерес, чем сами эстонцы.
В любом случае, три года, прожитых в Эстонии, стали для меня большим уроком: одно не всегда должно противопоставляться другому, чтобы понять, насколько оно ценное. Моя борьба за эстонский и русский языки будет продолжаться до тех пор, пока в этой стране будут оставаться люди, говорящие на эстонском и русском.