Иверсон Нг: одно государство, два языка и миф «За Эстонию»

С другой стороны, общение на русском языке с русскоязычным жителем Эстонии может оказаться настоящим испытанием, если он на основе русского языка уже сформировал мнение о человеке, похожем на китайца. Когда я летним днем отправился в первый раз в Ласнамяэ, чтобы посмотреть одну квартиру, за мной увязался русскоговорящий собеседник, который шел следом и называл меня Джеки Чаном. Правда, он все же был дружелюбным. Моей первой реакцией было ответить на русском, и между нами завязалась беседа, когда я поинтересовался у него, как попасть на автобус, поскольку система общественного транспорта, если верить голливудскому фильму «Довод», весьма непонятная.

В начале беседы я действительно был обижен, неоднократно заверял, что я из Гонконга, а не материковый китаец. В итоге плюнул, поскольку бессмысленно объяснять особенности Гонконга и особого административного региона, поскольку понятие «китаец» настолько глубоко укоренилось в русском языке, что - особенно у старшего поколения русских - сформировалось непоколебимая уверенность в том, что они знают, кто является китайцем, а кто нет.

«​Гонконг - часть Китая, и там все китайцы», - безапелляционно заверил меня мужчина. Я не стал вдаваться в подробности истории Гонконга, и мы продолжили беседу о Джеки Чане. Как и при беседе с эстонцами, я не могу безусловно согласиться со всем, что русскоязычный нарратив предполагает по поводу моего происхождения, но я понимаю, насколько большую роль играет язык в их картине мира.

У живущего в Эстонии мигранта может возникнуть соблазн принять эстонский национальный настрой и отвергнуть все прорусское, что облегчило бы как можно более основательное переплетение с Эстонией и эстонским обществом. Но тут скрывается угроза полностью потерять ту часть Эстонии, которую понимают и создают говорящие по-русски, которые точно так же противостоят авторитарной стране, граничащей с городом Нарва.

Я считаю, что утверждение о том, что Эстонии на сто процентов эстонская, совершенно необоснованно, поскольку на этой территории имеются исторические связи как со скандинавскими соседями, так и с российскими князьями. Само название Таллинн означает «Датский город»; эстонский национальный университет – Тартуский университет – в 1632 году основал король Швеции; эстонский русскоязычный город Нарва хорошо известен по эстонко-русскому хиту «Für Oksana», в котором есть такая строчка: «​Привет, город Нарва». Если бы «За Эстонию» когда-нибудь укоренилось, пришлось бы разрубить связи Эстонии с Европой, что никак не кажется оправданным, поскольку для объявления Эстонии «действительно эстонской» пришлось бы выбросить за борт часть великолепной истории страны.

Мои устремления всегда исходили из того, каким «эстонцем» я хочу стать в будущем, хотя некоторые русскоговорящие уверяли меня, что меня никогда не примут полностью, поскольку я очень сильно отличаюсь от других внешне. Как иностранцу мне нередко приходится биться между эстонским и русским языками, поскольку по профессии я занимаются исследованиями ЕС - Россия, но мое сердце принадлежит Эстонии. Иногда некоторые русскоговорящие считают, что я больше склоняюсь на русскую сторону, поскольку пытаюсь называть их на русский манер (например, Андрей – Андрюшка) и целый семестр прожил в имеющем дурную славу российском городе Воронеже, хотя опять же некоторые эстоноговорящие люди шутили, что я веду себя, как «коренной эстонец», когда говорю по-эстонски и испытываю к эстонской культуре даже больший интерес, чем сами эстонцы.

В любом случае, три года, прожитых в Эстонии, стали для меня большим уроком: одно не всегда должно противопоставляться другому, чтобы понять, насколько оно ценное. Моя борьба за эстонский и русский языки будет продолжаться до тех пор, пока в этой стране будут оставаться люди, говорящие на эстонском и русском.