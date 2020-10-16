Бронирование времени на вакцинацию от гриппа в аптеках завершено досрочно

По словам исполнительного директора Эстонского союза провизорских аптек Ли Роотслане, за первые полторы недели всё запланированное на вакцинацию время было забронировано: «Новые бронирования сделать нельзя, поскольку имеющиеся в медицинских учреждениях запасы вакцины запланированы для уже зарегистрировавшихся людей».

Роотслане добавила, что в аптеках вакцинацию проводят поставщики медицинских услуг, которые из-за нехватки вакцины получили ее в меньших объемах, чем рассчитывали сначала.

Возможность вакцинации в аптеках создали в 2018 году, чтобы повысить осведомленность людей о необходимости вакцинации, а благодаря этому - и уровень вакцинированности населения Эстонии. Проявляющийся год от года живой интерес людей к вакцинации в аптеках показывает, что поставленная цель была достигнута: «В этом году многие приходившие вакцинироваться спрашивали, могут ли они уже сейчас забронировать время на следующую осень. Это очень ясно показывает, что продолжать вакцинацию нужно и в дальнейшем».

В этом году в течение одной недели в аптеках вакцинировались почти 3000 человек по всей Эстонии. В 2018 году вакцинировавшиеся в аптеках составили примерно 10 процентов от всех вакцинировавшихся от гриппа, за месяц в аптеках вакцинировались почти 10 000 человек. В 2019 году от гриппа в Эстонии вакцинировались 134 109 человек, из них за месяц в аптеках - 14 000 человек (10,4 процента от всех вакцинировавшихся). Треть вакцинировавшихся в аптеках – это пожилые люди, которые являются важной частью группы риска.