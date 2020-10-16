Русский театр отправляется в Нарву на гастроли

28 октября в 19:00 на сцене театрального центра Vaba Lava в Нарве пройдет показ спектакля «Утопия», премьера которого состоялась в Русском театре 10-го сентября.

Спектакль «Утопия» в Русском театре Эстонии поставил молодой эстонский актер и режиссер Карл Лауметс, удостоенный премии Эстонского союза театральных деятелей как лучший режиссер 2018 года за постановку «Калевипоэг» в театре «Ванемуйне».

Герои пьесы выдающегося российского драматурга современности Михаила Дурненкова «Утопия» — распавшаяся семья из глубинки. Жизнь дала им еще один шанс устроить свои жизни – встречу с ностальгирующим по 1990-м годам столичным бизнесменом, задумавшим возродить их прогоревшую пивную «Утопия». Однако с одним условием: «Утопия» не должна стать лучше, не должна стать хуже, она должна вернуться точно такой, как была в 90-е: с пол-литровыми банками плохого пива и дешёвым интерьером…

Получится ли у них? И возможно ли вообще вернуться в прошлое, и остаться там навсегда?

«На самом деле, я же люблю эту «Утопию» – говорит Дурненков – я люблю это прошлое и хочу к нему возвращаться, просто я знаю, что не надо. Я себе запрещаю туда возвращаться. А каждый уж сам для себя пусть делает выводы. Вопросы мне нравятся больше, чем ответы, искусство не должно содержать ответов».

Спектакль "Утопия". ФОТО: Николай Алхазов

Пьеса является лауреатом премии фестиваля «Золотая Маска» и была представлена на драматургической лаборатории фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» в 2019 году. Спектакль создан при поддержке фонда «Капитал культуры Эстонии».

Роли исполняют: Дмитрий Косяков, Татьяна Маневская, Игорь Рогачев и Эдуард Теэ.