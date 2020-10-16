Евростат: в этом году экспорт сокращался во всех Балтийских странах

В январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы экспорта в Литве снизились на 7% до 18 млрд евро, в Эстонии – также на 7% до 8,9 млрд евро, Латвии – на 4% до 8,7 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные статистической службы ЕС.