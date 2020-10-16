Пт, 16.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Евростат: в этом году экспорт сокращался во всех Балтийских странах

Экспорт и импорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Constantin Stanciu / PantherMedia / Constantin Stanciu

В январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы экспорта в Литве снизились на 7% до 18 млрд евро, в Эстонии – также на 7% до 8,9 млрд евро, Латвии – на 4% до  8,7 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу  данные статистической службы ЕС.

Литовский импорт сократился на 13% до 18,5 млрд евро, эстонский – на 10% до 9,6 млрд евро, латвийский – на 10% до 10 млрд евро.

Торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,7 млрд евро, Латвии – 1,3 млрд евро.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back