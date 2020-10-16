Евростат: в этом году экспорт сокращался во всех Балтийских странах

В январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы экспорта в Литве снизились на 7% до 18 млрд евро, в Эстонии – также на 7% до 8,9 млрд евро, Латвии – на 4% до 8,7 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные статистической службы ЕС.
Литовский импорт сократился на 13% до 18,5 млрд евро, эстонский – на 10% до 9,6 млрд евро, латвийский – на 10% до 10 млрд евро.
Торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд евро, Эстонии – 0,7 млрд евро, Латвии – 1,3 млрд евро.
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