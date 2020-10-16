Мужчина, избивший до смерти старушку, приговорен к тюремному заключению до 2035 года

Суд установил, что за судебные издержки Иван Козлов должен заплатить 8216,60 евро. Судебное решение еще не вступило в силу, пишет Järva Teataja .

В октябре прошлого года полиция получила сообщение, что в расположенной на Пярнуской улице в Пайде квартире избили человека и он не подает признаков жизни. Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили там тело 88-летней женщины с признаками насилия.

Глава Пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу рассказал тогда, что пьяный Козлов избил 88-летнюю женщину до смерти: «Он покинул место происшествия до прибытия полицейских, но патрули нашли его спустя несколько минут и задержали».

Инцидент произошел в двухэтажном доме с восемью квартирами, расположенном у главной улицы Пайде. Убитая старушка жила на первом этаже.

Побеседовавший с Järva Teataja сосед рассказал год назад, что знал убитую много лет. И Козлов был ему знаком, поскольку периодически приходил помогать старушке по дому. По его данным, убийца не являлся родственником свой жертвы. «На трезвую голову он не бил людей, но пьяный творил такое, что ой-ой-ой», - вспомнил он.

По его словам, 88-летняя женщина была очень спокойной и милой, социальные работники возили ее в магазин и обратно. «Сама она довольно плохо двигалась, только выходила из квартиры, чтобы посидеть на скамейке», - описал он.

Убийства в Ярвамаа

В прошлом году в Ярвамаа было совершено еще одно тяжкое преступление.

21 февраля 2019 года в 16:30 в центр тревоги сообщили, что в расположенной в Пикакюла в Пайде квартире были найдены тела проживавших вместе 35-летнего и 63-летнего мужчин. На теле старшего мужчины были обнаружены признаки насильственной смерти.

По словам главы Пайдеского полицейского участка Маргуса Тоомсалу, собранные на месте происшествия доказательства указывали на то, что смерти мужчин предшествовал конфликт. «В квартире были обнаружены 63-летний мужчина с колотыми и резаными ранами и 35-летний мужчина, на теле которого не было внешних признаков насилия», - сказал Тоомсалу.

Прокурор Мерике Лугна заявила, в ходе расследования подтвердилась версия, что третий человек не связан с этой трагедией. «Старшего убил младший мужчина, который затем принял смертельную дозу лекарства», - уточнила она.

В этом году в уезде никто не был убит.