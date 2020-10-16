Минск подтвердил объявление Тихановской в межгосударственный розыск

Тихановская объявлена в розыск за призывы к действиям, угрожающим нацбезопасности и совершенным с использованием СМИ и Интернета, говорится в распространенном СК сообщении в пятницу.

О том, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, сообщила ранее в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.

"Я могу подтвердить, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Что касается статьи, по которой она объявлена - это вопрос к Следственному комитету", - сказала она.

Тем временем Тихановская числится в базе розыска МВД РФ.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что оппозиционерка разыскивается за призывы к свержению конституционного строя в Белоруссии.

"Она объявлена в розыск по ч.3 ст.361 УК Белоруссии (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). То есть призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя с использованием СМИ", - сказал собеседник агентства.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Основной соперник Лукашенко на выборах Тихановская через несколько дней после окончания избирательной кампании уехала в Литву из-за давления силовиков.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас все члены президиума КС либо находятся за границей, либо задержаны.

13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".