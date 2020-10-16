Городские активисты задумались, почему Нарва и Ласнамяэ не похожи на уютные скандинавские городки

Виноваты история, география или всё сразу?

Вел дискуссию журналист ERR Михаил Комашко, а ситуацию обсуждали Иван Сергеев, советник Министерства экономики и коммуникаций по устойчивому развитию сферы строительства, в прошлом - главный архитектор Нарвы, Владимир Наумов, активно вовлекающий нарвитян в благоустройство своего города, один из инициаторов создания парка EV100 и Полина Ляшева, руководитель проектов НКО “Ласнаидея” из Таллинна.

Владимир Наумов считает, что причина того, что Нарва не догоняет по уровню городской среды Скандинавию, - география:

“Мы находимся в таком месте - на пересечении и взаимопроникновении двух или, может быть, трех цивилизаций. Поэтому скорость изменений, которые происходят на территории, разделенной рекой Нарва, не позволяют создать такую стабильную среду, которая создавалась на протяжении сотен лет в той же самой Дании или той же самой Исландии”.

Владимир Наумов называет Нарву промышленной деревней, которая осталась после ухода большой индустрии:

“Люди, которые остались здесь, не заняты на промышленных производствах и, соответственно, воспринимают свой город как деревню - в хорошем смысле. Возможно, поэтому у нас так много садовых участков вокруг”.

Ласнамяэ - не на границе, как Нарва, и Полина Ляшева считает причиной нынешнего состояния района не географию, а историю:

“Цель в 70-80-х годах была построить максимально большое количество зданий и расселить максимально большое количество людей. Об удобстве и красоте думали в самую последнюю очередь. Как строился Ласнамяэ? Должны быть школы, детские садики, какой-то торговый центр на один микрорайон, может быть, гаражный комплекс - и всё. О культуре не думали. Например, единственный в Ласнамяэ культурный центр был построен только в 1988 году. Мой короткий ответ: нам нужно больше времени”.

Иван Сергеев считает, что искать виноватого в проблемах не стоит, поскольку всё сложилось так, как сложилось по многим объективным причинам, и просто так Нарва не превратится в уютный скандинавский город:

“Превратиться во что-то никто не может. Если только в сказках. Можно только работать в каком-то направлении и достигать чего-то. Это не превращение, это наработка, это достижение. Поэтому я бы поставил вопрос, хотим ли мы ставить себе цели и хотим ли мы их достигать? И какие цели мы хотим ставить и достигать - вот самый важный вопрос”.

Зачем этот город существует?

Владимир Наумов считает, что нарвитяне в последние годы стали больше интересоваться тем, как благоустроен их город.

“Одной из наших целей является расширение этого личного “деревенского” пространства - за дверь квартиры, на лестничную клетку, чтобы потом выйти из дома в какие-то другие пространства”, - рассказал он.

Около 40 квартирных товариществ входят в Экологический круглый стол, организованный Наумовым.

“Если первые встречи проходили под знаком “да ну вас всех, ничего у вас не получится, всё это ерунда”. Приходили послушать, что еще придумают эти “садовые партизаны”. То когда они начали видеть, что что-то получается - это и есть главный сдвиг. Люди понимают, что что-то происходит, и начинают участвовать”, - рассказал он.

Владимир Наумов также считает, что комфорабельные европейские города имеют в глазах жителей какой-то смысл существования. Поэтому они не воспринимаются как место, из которого нужно уехать. В Нарве этот смысл города за всю историю несколько раз полностью менялся, вместе с полной перестройкой города.

“Комфортную среду при наличии реального количества денег и реально действующих законов мы, в принципе, можем создать - и дороги, и красивые газоны, и всё остальное, - говорит Владимир Наумов. - Но если у людей не будет смысла пребывания здесь, в этом месте, и нормального отношения к дорогам и газонам, всё равно у нас город не сложится”.

Иван Сергеев рассуждает о том, что важно чувство дома, которое постепенно появляется, когда люди улучшают что-то в своем городе - за пределами своей квартиры:

“Это не просто перевалочный пункт, где мне надо быстро вырастить детей, чтобы они, слава богу, быстро уехали куда-нибудь подальше. А это реально дом, в который я возвращаюсь. И здесь мы приходим к тому, о чем Полина сказала: время. Мне кажется, что время имеет абсолютно критическую важность. Эти процессы - они очень медленные”.