Картина дня: разглашение гостайны, карабахский конфликт и взгляд со стороны на эстонское общество

Студия Postimees: как карабахский конфликт отразился на жизни общин?

Что думают о боях в Нагорном Карабахе эстонские азербайджанцы и армяне? Как карабахский конфликт отразился на жизни двух общин? В студии Postimees встретились председатель Азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев и председатель армянско-эстонского культурного общеcтва, член правления Армянского национального союза Эстонии Армен Андраникян. Читать далее...

Иверсон Нг: одно государство, два языка и миф «За Эстонию»

Студент из Гонконга Иверсон Нг пишет в Postimees о том, как он, изучая эстонский и русский языки, пытается почувствовать систему ценностей эстонского общества. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 37 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1267 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 37 дали положительный результат. Читать далее...

Проблемы, нарастающие снежным комом в Германии, могут обернуться остановкой заводов в Эстонии

По всему миру производители мягкой мебели сталкиваются с неожиданными проблемами при поставках сырья. Если европейские заводы по производству поролона в ближайшее время не запустят, разразившийся кризис может привести к остановке производства на нескольких располагающихся в Вильянди крупных предприятиях. Читать далее...

Эстонский военнослужащий сел в тюрьму за разглашение гостайны

Награжденный президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом в 2010 году Золотым крестом ордена Коткаристи с мечом старший фельдфебель Тоомас Леэтс заключен в тюрьму за разглашение государственной тайны. Читать далее...

Установка входной двери обернулась для жителя Таллинна головной болью

В мае этого года житель Таллинна Николай решил заменить входную дверь и обратился за этой услугой в крупную эстонскую компанию Torex (Neolund OÜ). В процессе установки в многоквартирном доме пропало электричество. Компания считает, что не нанесла клиенту никакого имущественного вреда. Читать далее...

Мужчина, избивший до смерти старушку, приговорен к тюремному заключению до 2035 года

В среду в Пайдеском доме правосудия было вынесено наказание Ивану Козлову, который в октябре прошлого года убил в Пайде 88-летнюю женщину. Помощник председателя Пярнуского уездного суда Яаника Лусти сообщила, что суд признал Козлова виновным в убийстве и неоднократном применении физического насилия, приговорив его по совокупности наказаний к 14 годам тюрьмы. Читать далее...

Европейский тур Bocuse d'Or продолжается: что принесет второй день

Европейский тур Bocuse d'Or продолжается. После вчерашнего триумфа поваров датского ресторана Geranium остается надеяться, что сегодняшние участники тоже найдут, чем удивить журналистов и жюри. Хотя, судя по нордическому спокойствию высокого жюри, удивить его трудно. Читать далее...

Евростат: в этом году экспорт сокращался во всех Балтийских странах

В январе-сентябре этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы экспорта в Литве снизились на 7% до 18 млрд евро, в Эстонии – также на 7% до 8,9 млрд евро, Латвии – на 4% до 8,7 млрд евро, показывают обнародованные в пятницу данные статистической службы ЕС. Читать далее...

В Ласнамяэ вместо огромного торгово-развлекательного центра хотят построить жилой квартал

Предприятие Kapitel планирует застроить участок площадью 11 гектаров, расположенный возле Нарвского шоссе и улицы Смуули в Ласнамяэ, жилыми домами и зданиями с коммерческими площадями. Ранее на этом месте планировалось построить торговый центр с кинотеаром. Читать далее...

Городские активисты задумались, почему Нарва и Ласнамяэ не похожи на уютные скандинавские городки

В холле нарвского театрального центра Vaba Lava, в рамках проходящей в городе Недели Северных стран, открылась выставка об удачных решениях экологических проблем, которые применяли в городах Скандинавии. Читать далее...

Минск подтвердил объявление Тихановской в межгосударственный розыск

Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности. Читать далее...