Пт, 16.10.2020
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Светлана Скребнева

Хийумаа просит выделить 2,2 млн евро на быстрый интернет на острове

Хийумаа.

ФОТО: Priit Pullerits

Волостной старейшина Хийумаа Херко Тасуя в пятницу направил премьер-министру Юри Ратасу и членам правительства ходатайство выделить в рамках госбюджета 2021 года 2,2 млн евро, чтобы создать на острове возможность присоединения всем желающим к быстрому интернету.

Об этом BNS сообщила волостная управа Хийумаа, отметив, что обращение поддержали волостное собрание Хийумаа и местный союз предпринимателей.

Пресс-служба управы напомнила, что в 2019-2020 году волостная управа, в сотрудничестве с местным центром развития, предпринимателями, сельскими обществами и некоммерческими объединениями провела исследование, целью которого было выяснить, насколько велика потребность островитян к подсоединению к быстрому интернету.

Параллельно собирала информацию и сетевая компания Elektrilevi OÜ, которая выиграла государственный тендер на строительство элементов подключения к инфраструктуре.

В ходе исследования выяснилось, что потребность в подсоединении к сети быстрого интернета на острове велика. По результатам опроса, была составлена карта с 935 адресами за пределами столицы острова Кярдла и поселков. Это адреса пользователей, готовых немедленно заключить договор об обслуживании сразу после строительства сети быстрого интернета на Хийумаа.

По состоянию на июль этого года, у компании Elektrilevi был готов план создать 1088 подключений к интернету в 824 зданиях. Из них 429 зданий находятся в городе Кярдла, 74 — в поселке Кяйна и 18 — в поселке Кыргессааре. Таким образом, на Хийумаа за пределами города и поселков возможность подключения к быстрому интернету есть только по 303 адресам.

Как сообщила волость, на острове Хийумаа растет как численность населения, так и количество желающих работать удаленно.

Учитывая все это, волостная управа Хийумаа ходатайствует о том, чтобы правительство Эстонии выделило бы в госбюджете 2021 года средства на создание возможностей присоединения к сети быстрого интернета всем желающим.

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