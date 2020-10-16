Пт, 16.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Эстония
  • Европейский отборочный тур Bocuse d'Or в Таллинне завершен. Кто поедет во Францию на финал?

Европейский отборочный тур Bocuse d'Or в Таллинне завершен. Кто поедет во Францию на финал?

Трофеи.

ФОТО: Bocuse d'Or

Подведены итоги европейского отборочного тура всемирной поварской олимпиады Bocuse d'Or в Таллинне. Победители конкурса в 2021 году отправятся на мировой финал в Лион, Франция.

Жером Бокюз вышел на связь по интернету и сказал, что горд тем, что это мероприятие состоялось.

Президент Bocuse d'Or Europe 2020 Димитрий Демьянов отметил, что если бы его спросили, кто победил, то он бы ответил, что "победила мировая гастрономия".

Первое место и золотой Бокюз заработала команда из Норвегии. Повара получили 12 000 евро.

Второе место и серебряный Бокюз достались команде-представителю Дании - креативному су-шефу ресторана Geranium. Он получил 9000 евро.

Третье место заняла команда из Швеции. Участникам достался бронзовый Бокюз и 6000 евро.

В финал проходят также команды из Исландии, Финляндии, Франции, Эстонии, Швейцарии, Венгрии и Италии.

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