Европейский отборочный тур Bocuse d'Or в Таллинне завершен. Кто поедет во Францию на финал?

Жером Бокюз вышел на связь по интернету и сказал, что горд тем, что это мероприятие состоялось.

Президент Bocuse d'Or Europe 2020 Димитрий Демьянов отметил, что если бы его спросили, кто победил, то он бы ответил, что "победила мировая гастрономия".

Первое место и золотой Бокюз заработала команда из Норвегии. Повара получили 12 000 евро.

Второе место и серебряный Бокюз достались команде-представителю Дании - креативному су-шефу ресторана Geranium. Он получил 9000 евро.

Третье место заняла команда из Швеции. Участникам достался бронзовый Бокюз и 6000 евро.

В финал проходят также команды из Исландии, Финляндии, Франции, Эстонии, Швейцарии, Венгрии и Италии.