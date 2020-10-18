Судебный исполнитель: «В вопросе размеров алиментов папе нужно действовать, а не сидеть на диване»

Разбирая вопрос размера алиментов, отцы пожаловались, что сумма назначаемых алиментов очень высокая, особенно, если в прежней семье остался не один ребенок, а несколько. Получается, что ребенок в новой семье оказывается в неравном положении, поскольку никто не считает, сколько у отца осталось на него, все смотрят на то, сколько он заплатил по решению суда.

«Все дети имею равные права и не важно, в каком порядке они рождены, - объяснила судебный исполнитель Татьяна Афанасьева. – Когда рождается третий ребенок, отцу нужно подать на пересмотр суммы алиментов. Папа должен действовать, а не сидеть на диване».