Министерство юстиции: «Новый закон об алиментах уже пишется»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20.30 разгорелся ожесточенный спор на тему алиментов.
Основной спор вызвал пункт действующего закона об алиментах, согласно которому минимальная сумма алиментов составляет половину официальной минимальной зарплаты. А если родитель зарабатывает ровно минималку, а в новой семье тоже растут дети? А если в прежней семье остался не один ребенок, а несколько и на каждого нужно отдать по половине минималки? Исследование, проведенное Министерством юстиции, показало, что реальные ежемесячные траты на ребенка меньше, чем определенные государством 292 евро.
Так будет ли изменен закон? «Мы пишем сейчас этот законопроект, но его принятием занимается Рийгикогу, поэтому сроки зависят от него», - сказала вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд.
Гости и герои студии рассказывали свои истории и на примерах показывали, до каких тяжелых ситуаций можно дойти в войнах за детей и алименты. Новый выпуск ток-шоу «Своя правда», выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20.30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.