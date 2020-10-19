Пн, 19.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Министерство юстиции: «Новый закон об алиментах уже пишется»
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Министерство юстиции: «Новый закон об алиментах уже пишется»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20.30 разгорелся ожесточенный спор на тему алиментов.

Основной спор вызвал пункт действующего закона об алиментах, согласно которому минимальная сумма алиментов составляет половину официальной минимальной зарплаты. А если родитель зарабатывает ровно минималку, а в новой семье тоже растут дети? А если в прежней семье остался не один ребенок, а несколько и на каждого нужно отдать по половине минималки? Исследование, проведенное Министерством юстиции, показало, что реальные ежемесячные траты на ребенка меньше, чем определенные государством 292 евро.

Вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд.

ФОТО: Министерство юстиции

Так будет ли изменен закон? «Мы пишем сейчас этот законопроект, но его принятием занимается Рийгикогу, поэтому сроки зависят от него», - сказала вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд.

Гости и герои студии рассказывали свои истории и на примерах показывали, до каких тяжелых ситуаций можно дойти в войнах за детей и алименты. Новый выпуск ток-шоу «Своя правда», выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20.30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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