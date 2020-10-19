Министерство юстиции: «Новый закон об алиментах уже пишется»

Основной спор вызвал пункт действующего закона об алиментах, согласно которому минимальная сумма алиментов составляет половину официальной минимальной зарплаты. А если родитель зарабатывает ровно минималку, а в новой семье тоже растут дети? А если в прежней семье остался не один ребенок, а несколько и на каждого нужно отдать по половине минималки? Исследование, проведенное Министерством юстиции, показало, что реальные ежемесячные траты на ребенка меньше, чем определенные государством 292 евро.

Вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд. ФОТО: Министерство юстиции

Так будет ли изменен закон? «Мы пишем сейчас этот законопроект, но его принятием занимается Рийгикогу, поэтому сроки зависят от него», - сказала вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд.