Лицо недели ⟩ Все совпадения случайны

30 000 евро из этой суммы упали на счет партии премьер-министра буквально через несколько дней после принятия решения. Как говорится, все совпадения случайны, «ни на что не намекаю – просто песенку пою».

Тедер и ранее поддерживал центристов и другие политические силы, суммы были вполне сопоставимые (так, в прошлом году он пожертвовал Центристской партии 50 000 евро). Всего за последние несколько лет он пожертвовал различным партиям свыше миллиона. В целом практика совершенно обычная, добровольные пожертвования партиям – естественная часть демократической системы. Если бы не эти нехорошие совпадения…

Сам Тедер объяснил предоставление поддержки тем, что правительство приняло смелые решения, а он всегда стремится поддерживать те силы, которые способствуют укреплению позиций Эстонии на международной арене. Со слов генерального секретаря партии Михаила Корба следует, что в данном случае таким образом бизнесмен выразил правительству свою признательность за разрешение провести Rally Estonia. И попробуйте докажите обратное.

Нет, разумеется, выглядит эта история не очень красиво. Особенно если вспомнить, что всего год назад Тедер признался в Харьюском уездном суде, что в 2015 году скрыто финансировал Центристскую партию, чтобы добиться от мэрии выгодного решения об обмене участков в Кадриорге. В тот раз возбужденное против бизнесмена уголовное дело было прекращено в порядке согласительного производства, самому Тедеру пришлось уплатить в госказну 200 000 евро.