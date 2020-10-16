В Таллинне временно закрываются улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе

Двустороннее движение обеспечивается по стороне дороги, ведущей в город; за плавностью потока будут следить регулировщики. Со следующей недели из-за строительных работ дорожное движение будет нарушено по рабочим дням с 19 до 6 часов. С 6 часов утра до 7 вечера по рабочим дням движение по Пярнускому шоссе будет осуществляться в обоих направлениях по двум рядам (2+2).