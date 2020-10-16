Пт, 16.10.2020
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Виктор Васильев
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  • В Таллинне временно закрываются улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе

В Таллинне временно закрываются улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе

Ремонт дороги. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

В связи со строительством теплотрассы с 7 часов вечера сегодняшнего дня до 6 часов утра понедельника, 18 октября, будут закрыты улица Алеви и одна сторона Пярнуского шоссе.

Двустороннее движение обеспечивается по стороне дороги, ведущей в город; за плавностью потока будут следить регулировщики. Со следующей недели из-за строительных работ дорожное движение будет нарушено по рабочим дням с 19 до 6 часов. С 6 часов утра до 7 вечера по рабочим дням движение по Пярнускому шоссе будет осуществляться в обоих направлениях по двум рядам (2+2).

Строительные работы на улице Алеви продлятся до ночи 6 ноября, строительные работы на Пярнуском шоссе – до 10 часов вечера 25 октября. Точная информация находится здесь

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