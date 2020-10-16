Лидеры стран Балтии выступили с совместным заявлением по поводу COVID-19

«Мы являемся свидетелями того, как по всей Европе растет количество заболевших COVID-19, и наши страны не исключение. К сожалению, в последнюю неделю во всех наших трех странах были случаи смерти от COVID-19.

Мы подчеркиваем, что COVID-19 был и остается серьезной болезнью, которая может иметь смертельные последствия. Мы также подчеркиваем самым решительным образом, что ни в одной возрастной или социальной группе никто не застрахован от заболевания.

Поэтому мы призываем всех сохранять бдительность и принимать меры самозащиты, например, придерживаться социальной дистанции, носить маски, использовать средства дезинфекции, мыть руки и соблюдать остальные нормы гигиены».