Управа Мустамяэ приглашает на увлекательный вечер-беседу с доктором Аркадием Поповым

«Управа Мустамяэ открывает цикл встреч-бесед с интересными людьми на русском языке. Вокруг нас так много ярких личностей, и мы рады предложить увлекательные встречи и для русскоязычного населения. Наш первый гость - доктор Аркадий Попов, врач скорой помощи с опытом работы более 25 лет, педагог, заведующий отделением медицины катастроф, главный медик страны во время чрезвычайного положения. Ведущим нового проекта Управы Мустамяэ станет известный журналист, мастер интервью Александр Цукерман! По случаю запуска нового проекта гостей первой встречи ждут сюрпризы!»- рассказал Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ.