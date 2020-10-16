Европарламент решит судьбу «бургеров» и «сосисок»

Продажи растительных альтернатив мясу в ЕС быстро растут, и, по словам сторонников производителей мяса, названия этих продуктов в настоящее время вводят людей в заблуждение.

Производители мясной продукции убеждены, что слова «стейк», «колбаса», «эскалоп» и «бургер» должны применяться только к мясным изделиям. В случае одобрения законопроекта, подобный запрет будет распространяться и на растительные альтернативы изделий из курятины.

Против законопроекта выступают такие крупные производители еды, как Unilever и Nestle, по оценке которых, утверждения, будто люди не понимают, содержит товар мясо или нет, смешны. По их мнению, запрет также будет противоречить цели ЕС, направленной на то, чтобы помочь людям сократить выбросы парниковых газов.