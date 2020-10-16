The Guardian: отравление Навального было организовано ФСБ, но цели убить его не было

Сообщается, что такой вывод сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, и именно он подкрепляет недавнее решение ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. Ранее Европейская комиссия объяснила причину введения санкций против Бортникова в официальном сообщении. В нем говорилось, что Навальный находился под пристальным наблюдением ФСБ во время поездки, в ходе которой и был отравлен, передает NEWSru.

Учитывая, что политик был отравлен ядом группы «Новичок», который доступен только российским государственным структурам, комиссия заявила, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности. Ранее ФСБ России отказалась проверять информацию о слежке за оппозиционером по запросу главы Красносельского муниципального округа Москвы Ильи Яшина.

По мнению источников The Guardian, отравление было предпринято Второй службой ФСБ , отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами от имени Кремля. Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить его покинуть страну. При этом выбор именно «Новичка» был преднамеренным: по данным источников, если бы работники ФСБ хотели убить Навального, то вполне могли бы это сделать.

Как заявил эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов, причастность Второй службы к инциденту с Навальным «вполне вероятна». Глава службы генерал Алексей Седов знает Владимира Путина с 1990-х годов и считается его давним доверенным лицом. Сегодня в ее компетенцию входит отдел по борьбе с терроризмом, предположительно причастный к внесудебным казням на Северном Кавказе.

Ранее издание «Важные истории» выпустило расследование о том, что «разработкой» Алексея Навального в России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.

По данным журналистов, на протяжении более десяти лет за Навальным, его коллегами и друзьями установлена тотальная слежка, которая включает в себя наружное наблюдение, но и скрытое проникновение в посещаемые ими помещения, прослушивание телефонов, взлом электронной переписки и вскрытие банковских ячеек.

Издание «Проект» рассказывало, что в России выстроена целая система государственного противодействия Навальному, в которой задействованы почти все государственные и прогосударственные институты, включая Кремль, ФСБ, МВД, губернаторов, СМИ и теневых подрядчиков.