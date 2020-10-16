Полиция обнаружила на стройках незаконно работавших в стране иностранцев

"На одном объекте было обнаружено трое граждан Узбекистана, у которых не было законного основания для пребывания и работы в Эстонии, а на другом объекте – гражданина Украины, который находился в Эстонии законно, но его работа не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны", – сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

В отношении граждан Узбекистана полиция начала производство о проступке, назначила штраф, а также сделала предписание на выезд из Эстонии. "Им также вынесен запрет на въезд в Шенгенскую зону в течение полутора лет", – сказал Петерс.

Гражданину Украины также в ходе производства о проступке назначен штраф. "Из страны его мы высылать не будем, так как работодатель уже подал ходатайство о регистрации кратковременной работы", – уточнил Марго Петерс.

По словам Петерса нарушения были обнаружены на строительстве государственных объектов. "Главный подрядчик при приеме на работу иностранцев должен быть полностью уверен, что у людей есть право на пребывание и работу в Эстонии. В случае обнаружения нарушений страдает реноме предприятия и позже могут возникнуть проблемы в участии в гостендерах. Если будут обнаружены незаконно работающие иностранцы, они не могут продолжать работу и это может привести предприятие к опозданиям по срокам сдачи объекта и даже к неустойкам, – сказал он. – Могу привести пример из Рапламаа, где были обнаружены незаконные работники, ремонтировавшие крышу. Их пришлось удалить с объекта и в это время пошел дождь. Работодателю пришлось искать решение, как покрыть крышу во избежание повреждений от затопления".

Информацию о регистрации краткосрочной работы иностранцев можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны. Ходатайство о регистрации кратковременной работы работодатель может подать лично, через доверенного представителя в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, а также в бюро самообслуживания или по почте.