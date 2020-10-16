Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Марлеэн

Полиции поступило сообщение, что вчера вечером, 15 октября, девочка ушла из дома и не вернулась. С собой у нее мобильный телефон, но он выключен.

Полицейские и близкие пропавшей поговорили с одноклассниками, учителями и друзьями, но никто не знает, где может находиться Марлеэн.

Ранее Марлеэн сбегала из дома, но полиция находила ее гуляющей по Тарту, или спустя какое-то время она сама возвращалась домой.

Ее рост 176 см, она среднего телосложения. У нее длинные коричневые волосы. Когда она покидала дом, на ней были надеты вишнево-красная куртка, черно-белые кроссовки и синяя сумка.