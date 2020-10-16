Пт, 16.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Марлеэн

Полиция ищет сбежавшую из дома 13-летнюю Марлеэн

Пропавшая Марлеэн.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Марлеэн, которая вчера сбежала из своего дома в поселке Кырвекюла, волость Тарту.

Полиции поступило сообщение, что вчера вечером, 15 октября, девочка ушла из дома и не вернулась. С собой у нее мобильный телефон, но он выключен. 

Полицейские и близкие пропавшей поговорили с одноклассниками, учителями и друзьями, но никто не знает, где может находиться Марлеэн.

Ранее Марлеэн сбегала из дома, но полиция находила ее гуляющей по Тарту, или спустя какое-то время она сама возвращалась домой. 

Ее рост 176 см, она среднего телосложения. У нее длинные коричневые волосы. Когда она покидала дом, на ней были надеты вишнево-красная куртка, черно-белые кроссовки и синяя сумка.

Если вы видели Марлеэн или знаете, где она, позвоните на номер 112.

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