Сбежавшая из дома 13-летняя Марлеэн нашлась

В пятницу вечером полиция обратилась за помощью в поисках 13-летней Марлеэн, которая в четверг сбежала из своего дома в поселке Кырвекюла волости Тарту.
Полиции поступило сообщение, что вчера вечером, 15 октября, девочка ушла из дома и не вернулась. С собой у нее был мобильный телефон, но он был отключен.
Полицейские и близкие пропавшей поговорили с одноклассниками, учителями и друзьями, но никто не знал, где могла находиться Марлеэн.
Ранее Марлеэн сбегала из дома, но полиция находила ее гуляющей по Тарту, или спустя какое-то время она сама возвращалась домой.
В субботу рано утром пресс-служба полиции сообщила, что им поступил звонок от одного из жителей Тарту, который видел похожую на Марлеэн девочку в центре города. Прибывший на место патруль установил, что это была пропавшая девочка. Полицейские связались с родными, чтобы они увезли Марлеэн домой.