Сбежавшая из дома 13-летняя Марлеэн нашлась

Полиции поступило сообщение, что вчера вечером, 15 октября, девочка ушла из дома и не вернулась. С собой у нее был мобильный телефон, но он был отключен.

Полицейские и близкие пропавшей поговорили с одноклассниками, учителями и друзьями, но никто не знал, где могла находиться Марлеэн.

Ранее Марлеэн сбегала из дома, но полиция находила ее гуляющей по Тарту, или спустя какое-то время она сама возвращалась домой.