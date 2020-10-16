DeLorean DMC-12: по Латвии ездит один из самых известных автомобилей всех времен

Интс Индриксонс легендарный автомобиль увидел в 1989 году в Нью-Йорке, на премьере фильма "Назад в будущее 3". А десять лет назад, при помощью голландских реставраторов автомобилей у него появилась возможность добраться до машины своей мечты, пишет Rus.TVNET.

ФОТО: скриншот из видео

История DeLorean DMC-12 так же впечатляет, как и ее характерный для 80-х дизайн и декоративные панели из нержавеющей стали. Отец автомобиля, инженер Джон Делореан, покинул General Motors в середине 1970-х годов с грандиозным планом построить что-то лучше, чем Pontiac. Однако жизнь внесла свои коррективы, и результат вышел немного другой -

построенный в Северной Ирландии DeLorean DMC-12 имеет как свои достоинства, так и странности, которые придают каждому из 9000 этих автомобилей особый шарм.

Паул Тимротс во время поездки на машине времени позаботится, чтобы экстравагантный автомобиль оставался аскетичен - в нем нет ни антиблокировочной системы, ни гидроусилителя. Двери открываются вверх, но в салоне легко поместится двухметровый водитель. DeLorean - спортивный автомобиль с мощностью в 140 лошадиных сил, но машина весом больше тонны это все-таки не ракета. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, ему потребуется не меньше десяти секунд.

ФОТО: скриншот из видео

Понятно, что DeLorean DMC-12 - машина мечты, которая никогда не наскучит. В чем та трогательная деталь легенды автомобилестроения 80-х, которая заставляет поверить в чудо и возможность путешествовать во времени, узнаем в новой серии шоу Speed ​​Tribe.

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