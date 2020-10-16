Латвия с субботы не требует самоизоляции от прибывающих из Эстонии

С прошлой недели изменен принцип установления порога для самоизоляции - теперь он устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии. Этот показатель сейчас составляет 61,9 случая "Covid-19" на 100 тыс. жителей.

Самоизоляция в Латвии должна соблюдаться при возвращении из Ватикана, где на сегодняшний день отмечен самый высокий уровень заболеваемости - 1717,7 случая "Covid-19" на 100 тыс. жителей, а также Андорры, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Исландии, Люксембурга, Словакии, Словении, Мальты, Швейцарии, Ирландии и Румынии, а также путешествии транзитом через эти страны. Риск для здоровья в этих странах оценивается как очень высокий. Кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней там превышает 200 случаев на 100 тыс. жителей.