Гражданин Эстонии зарегистрировал в Лондоне компанию Yukos Limited

Бренд "Yukos", известный благодаря нефтяной компании Михаила Ходорковского и его партнеров, закончившей существование больше десяти лет назад, решил возродить в Великобритании эстонский гражданин, сообщило в пятницу новостное агентство "Интерфакс".
Компания Yukos Limited учреждена на этой неделе в Лондоне, следует из данных британского корпоративного реестра. Ее единственный владелец, он же и директор - 39-летний Роман Домашевский. Помимо возраста и имени, о нем известно лишь, что он гражданин Эстонии и резидент Великобритании.
Уставный капитал новой компании - 100 фунтов стерлингов, в качестве сферы деятельности указаны "прочие услуги по поддержке бизнеса, не включенные в другие группировки".
"ЮКОС" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний 1990-х - начала 2000-х годов, был признан банкротом и ликвидирован по итогам конкурсного производства в ноябре 2007 г. К тому моменту компания уже давно лишилась своих основных активов, которые были проданы для погашения насчитанных налоговыми органами долгов. Компании британской юрисдикции, которые были связаны с "ЮКОСом" - Yukos UK Limited, Yukos Services (UK) Limited - также давно ликвидированы.