Гражданин Эстонии зарегистрировал в Лондоне компанию Yukos Limited

Компания Yukos Limited учреждена на этой неделе в Лондоне, следует из данных британского корпоративного реестра. Ее единственный владелец, он же и директор - 39-летний Роман Домашевский. Помимо возраста и имени, о нем известно лишь, что он гражданин Эстонии и резидент Великобритании.

Уставный капитал новой компании - 100 фунтов стерлингов, в качестве сферы деятельности указаны "прочие услуги по поддержке бизнеса, не включенные в другие группировки".