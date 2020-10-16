Французская полиция. ФОТО: Stephane Lemouton-POOL/SIPA/Stephane Lemouton-POOL/SIPA

В пригороде на северо-западе Парижа неизвестный обезглавил учителя, после чего был застрелен полицией, пишет Би-би-си.

По данным местных СМИ, погибший в городке Конфлан-Сент-Онорин был учителем, который показал в классе карикатуру на пророка Мохаммеда. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следствие по этому делу возглавил прокурор, занимающийся делами, связанными с террористической деятельностью.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, находившийся по дороге в Марокко, немедленно возвращается в Париж.

Нападение произошло около 17:00 по местному времени вблизи школы.

Полиция прибыла на место происшествия после того, как получила сообщение о подозрительном человеке, бродившем вокруг школы.

Полицейские сначала обнаружили жертву, а затем и самого подозреваемого, который находился в 200 метрах. После того как тот попытался атаковать полицейских с предметом, похожим на нож, он был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.