Эстонские ученые находятся на пороге изобретения лекарства от COVID-19

В начале этой недели Патентный департамент США зарегистрировал и принял в производство ходатайство тартуской биотехнологической фирмы Icosagen Cell Factory, а в пятницу во Франции начался этап испытания препарата на животных, пишет Rus.ERR.
Благодаря клеткам, полученным из крови эстоноземельцев, переболевших коронавирусной инфекцией этой весной, тартуским ученым удалось изготовить нейтрализующие вирус антитела.
"В случае если антитело нейтрализовало вирус, то заражения не будет, и наоборот, если нейтрализации не было, то вирус входит в клетку и начинает размножаться. Потом из этой клетки выходят новые миллионы, заражают соседние клетки, и в итоге клеточная культура умирает. Очень много антител было разработано в фирме Icosagen, и некоторые из них дали очень высокий титр. Это значит, что эти антитела можно рассматривать как возможные лекарственные кандидаты", - объяснила научный сотрудник Тартуского университета Ева Жусинайте.
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