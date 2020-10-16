Эстонские ученые находятся на пороге изобретения лекарства от COVID-19

"В случае если антитело нейтрализовало вирус, то заражения не будет, и наоборот, если нейтрализации не было, то вирус входит в клетку и начинает размножаться. Потом из этой клетки выходят новые миллионы, заражают соседние клетки, и в итоге клеточная культура умирает. Очень много антител было разработано в фирме Icosagen, и некоторые из них дали очень высокий титр. Это значит, что эти антитела можно рассматривать как возможные лекарственные кандидаты", - объяснила научный сотрудник Тартуского университета Ева Жусинайте.