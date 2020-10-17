Полиция просит помощи в поисках 49-летней женщины: ее жизни может угрожать опасность

В последний раз родные контактировали с Эйлике утром 16 октября, когда они общались по телефону. К настоящему моменту место нахождения женщины неизвестно. Личные вещи Эйлике остались дома, а ее телефон отключен. Она может передвигаться на автомобиле BMW черного цвета с регистрационным номером 176 MRL. Согласно собранной к настоящему моменту информации, можно предположить, что без посторонней помощи здоровью и жизни женщины может угрожать опасность.

Полиция проверила места, где могла находиться пропавшая женщина, а также пообщалась с ее родными и коллегами. Никто из них не знал, где может находиться Эйлике. Поиски продолжаются.

В день исчезновения на Эйлике были черные туфли, джинсы и темно-синяя парка. Ее рост около 165 см, худощавого телосложения, русые волосы.