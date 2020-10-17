Сб, 17.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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  • Полиция просит помощи в поисках 49-летней женщины: ее жизни может угрожать опасность

Полиция просит помощи в поисках 49-летней женщины: ее жизни может угрожать опасность

Eilike.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 49-летней Эйлике, которая 16 октября ушла из своего дома в волости Раквере и до сих пор не вернулась.

В последний раз родные контактировали с Эйлике утром 16 октября, когда они общались по телефону. К настоящему моменту место нахождения женщины неизвестно. Личные вещи Эйлике остались дома, а ее телефон отключен. Она может передвигаться на автомобиле BMW черного цвета с регистрационным номером 176 MRL. Согласно собранной к настоящему моменту информации, можно предположить, что без посторонней помощи здоровью и жизни женщины может угрожать опасность.

Полиция проверила места, где могла находиться пропавшая женщина, а также пообщалась с ее родными и коллегами. Никто из них не знал, где может находиться Эйлике. Поиски продолжаются.

В день исчезновения на Эйлике были черные туфли, джинсы и темно-синяя парка. Ее рост около 165 см, худощавого телосложения, русые волосы.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Эйлике, звонить по номеру 112.

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