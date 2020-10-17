Индрек Саар: министр внутренних дел Эстонии хочет депортировать людей из своей страны

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар назвал абсурдным, что в правительство Эстонской Республики входит министр, который ненавидит жителей своей страны, не уважает союзников и восхищается главой соседнего государства с замашками диктатора.
«Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией – это признал и сам глава правительства Юри Ратас – и до сих пор еще не лишился своей должности?» - спрашивает Саар.
По его словам, сейчас для Ратаса последний момент снять Марта Хельме с поста. «Если он этого не сделает, то покажет, что кресло премьера для него важнее Конституции, безопасности и народа Эстонии. Неужели Ратас действительно готов вместе с EKRE выбросить в помойку нашу Конституцию? И самое циничное во всей этой истории, что Марту Хельме еще хватает наглости говорить о морали. Просто отвратительно!», – подчеркнул лидер социал-демократов.
Напомним, что в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста по поводу Закона о гражданских союзах для однополых пар, который уже существует в Эстонии, Хельме заявил: «Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это (союз. - прим.ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали».
«Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?» - спросил журналист.
«Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо», - сказал Март Хельме.
«А вы смотрите грубо?» - продолжил журналист.
«Я смотрю действительно недружелюбно», - заявил Хельме.
«Сегодня это называется гомофобия», - отметил журналист.
«Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду», - сказал Март Хельме.