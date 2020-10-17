Кая Каллас: надеюсь, премьер-министр освободит Марта Хельме от занимаемой должности

"Высказывания Марта Хельме в интервью Deutsche Welles - очередной пример, почему EKRE нельзя было брать в правительство. Травля, ложь и причинение ущерба имиджу Эстонии являются сейчас единственным содержанием коалиции, - написала Каллас. - Центристская партия подчинила себя ценностям EKRE в тот момент, когда пригласила EKRE в правительство. Премьер-министр может продолжать цитировать коалиционный договор, где обещалось сплоченное общество. Этот текст и слово премьер-министра уже давно ничего не стоят", - отметила Каллас.

По словам Каллас, уже давно понятно, что Март Хельме не подходит на роль министра. "Но совершенно непонятно, как премьер не видит и не понимает того ущерба, который наносится Эстонии. Выходные - хорошее время поразмышлять над всем вышесказанным. Надеюсь, что Юри Ратас соберется и поступит хоть раз как премьер-министр. И освободит Марта Хельме от должности министра", - добавила лидер реформистов.