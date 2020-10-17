Коронавирус подтвержден у 36 жителей Эстонии

В общей сложности за сутки было сделано более 1700 первичных тестов на коронавирус.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Департамента здоровья, больше всего положительных результатов тестов было в Харьюмаа - 17. В Ида-Вирумаа добавилось пять, а в Пярнумаа и Сааремаа по одному новому случаю. В семи положительных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

В Харьюмаа появилось два новых очага: очаг школы (6 человек) и очаг рабочего места (6 человек).

По состоянию на 17 октября выздоровели 3198 человек. Из них история болезни 2402 человек (75,1%) завершена, у 796 человек (24,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 241 000 первичных тестов, из них 4052, или 1,67%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

По состоянию на утро 17 октября, в больницах находится 30 пациентов с коронавирусом. За сутки число госпитализированных уменьшилось на 5. Два человека нуждаются в искусственной вентиляции легких, три человека находятся в интенсивной терапии.

В Эстонии с начала пандемии провели почти 242 000 первичных тестов на коронавирус, из которых 4052 или 1,7% оказались положительными.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали

Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.

Школьные каникулы могут стать решающим поворотным моментом в распространении вируса. Действуя с заботой об остальных, мы все можем избежать заражения. Отдыхать стоит в Эстонии, а зарубежные поездки нужно отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах. Имейте в виду, что в местах назначения могут быть введены разные ограничения и что медицинская помощь не всегда может быть легко доступна.

Правительство продлило общегосударственный запрет на продажу алкоголя С 25 октября по 24 ноября 2020 года права на розничную продажу алкогольных напитков приостановлены с 00:00 часов до 10:00 утра. Правительство вновь оценит необходимость ограничения не менее, чем за 10 дней до конца этого срока.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.