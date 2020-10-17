Совбез ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе

Ранее Совбез ООН уже проводил закрытые консультации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам встречи 29 сентября члены Совбеза призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам. В результате переговоров в Москве стороны договорились о режиме прекращения огня с 10 октября, однако еще в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Армения направила в Москву военных на встречу с представителями Минобороны Азербайджана, однако Баку отказался от аналогичного шага. Об этом вечером в пятницу, 16 октября, сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в ракетных ударах

В ночь на 17 октября Баку обвинил Армению в нанесении ракетных ударов по городам Гянджа и Мингечевир. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате атаки более десяти человек погибли и более 40 были ранены.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

В свою очередь, МИД Армении заявил, что азербайджанские беспилотники нанесли удары по военным объектам на юге страны. Как сообщили в ведомстве "Интерфаксу", в результате атаки были повреждены также гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны Азербайджана отрицают атаку беспилотников. В ведомстве заявили, что на территории Армении у Азербайджана нет военных целей.

МИД Армении в Twitter также заявил, что в селе Шош Аскеранского района Нагорного Карабаха в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, населенному пункту был нанесен серьезный материальный ущерб, говорится в сообщении ведомства.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.



Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 16, 2020

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.