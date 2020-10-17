Фото ⟩ В Виймси продается больше похожий на замок трехэтажный дом

Огромный трехэтажный дом площадью 720 квадратных метров построен в 1997 году и полностью отремонтирован в 2010-м. На продажу объект выставлен за 1,93 миллиона евро.

Трехэтажный дом в Виймси. ФОТО: City24

На первом этаже особняка находятся просторное фойе, зона отдыха с камином, гостиная-столовая и кухня открытой планировки, гардеробная, два туалета и спа с паровой баней, финской сауной и массажной ванной.

Трехэтажный дом в Виймси. ФОТО: City24

На втором этаже расположены кабинет, три спальни, три ванных, три балкона и большая гардеробная.

Трехэтажный дом в Виймси. ФОТО: City24

В цокольном этаже есть кинотеатр, две спальни, две гардеробных, туалет, большая кладовая, хозяйственное и техническое помещение. Гараж вмещает две машины. Дом расположен на расстоянии вытянутой руки от моря.

Трехэтажный дом в Виймси. ФОТО: City24