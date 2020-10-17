Яна Тоом о ситуации с Мартом Хельме: значит, господин и не хочет быть в коалиции

«Не стану обсуждать оценки ценностей Марта Хельме — я уже дала им исчерпывающую оценку и мне нечего добавить. Это ненормально», - сообщила Яна Тоом в соцсетях.

«Если говорить о его политических инстинктах, мне кажется, что его срок годности истек», - считает Тоом. Европарламентарий задалась вопросом, почему считается, что Центристская партия готова терпеть эту коалицию до бесконечности. «Ах, вам так сказали? Это не так: в партии почти 15 000 членов, и, разумеется, они не хотят постоянно слышать льющиеся как из рога изобилия глупости Мартина Хельме», - заявила Тоом.

«Не знаю, читал ли господин министр интервью Каи, где практически открытым текстом говорится, что если коалиция сможет "отмыть" EKRE, белки также могли бы рассмотреть вариант создания коалиции с ними? Похоже, не успел. Но факт в том, что отмывать EKRE бессмысленно, когда они сами постоянно поливают себя грязью», - признала она.