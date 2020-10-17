IKEA знает ⟩ Новогодние праздники в этом году будут отличаться от предыдущих

Опрос IKEA показал, что 70% респондентов уверены, что в этот раз пандемия изменит традиционные празднования Нового Года. 17% уверены, что праздники будут существенно отличаться, каждый второй полагает, что нужны лишь небольшие изменения.

«Мужчины более категоричны в своем мнении насчет влияния пандемии COVID-19, они чаще, чем женщины отмечают, что потребуются существенные изменения традиций. Но именно дамы планируют подготовиться к праздникам заранее, 35% женщин будет покупать подарки заранее», – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Он также рассказывает, что, исходя из опроса, большинство жителей Эстонии уверены, что новогодние праздники в следующем, 2021 году вернутся к норме.

Пандемия повлияет на мероприятия и встречи

Говоря о сферах, на которые повлияет пандемия, большинство назвали большие семейные встречи и мероприятия.

«Опрос показал, что из-за возможных рисков, 73% респондентов откажутся от посещения новогодних мероприятий и ярмарок, а 67% не пойдут на семейные встречи. В то же время люди ищут возможности общения с близкими, например, 14% будут общаться виртуально, 9% будут делать это на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцию», – говорит Михайлов.

Пандемия не повлияет на самую главную новогоднюю традицию – обмен подарками, украшение новогодней елки и богатый стол на праздники.

Меньше трат на одежду и путешествия

Почти 60% респондентов планируют потратить на подготовку к Новому году столько же, сколько в прошлом году. Остальные планируют сократить траты. Большинство жителей Эстонии ожидают заметно сэкономить на праздничной одежде и путешествиях.

«Праздничная одежда (42%) и путешествия (58%) – вот на чем планируют сэкономить жители Эстонии. А каждый десятый респондент планирует обильнее украсить дом в этом году, ведь там теперь проводят больше времени», – говорит представитель IKEA.

Больше всего планируют тратить на подарки – треть респондентов планируют потратить на них до 100 евро. Более 65% планируют аналогичную сумму потратить на праздничный стол, и большинство респондентов планируют потратить до 30 евро на новогодние украшения.

«Доступность – вот, что IKEA предлагает своим покупателям, поэтому мы предлагаем жителям Эстонии новогодние украшения начиная от 0,99 евро, LED гирлянды от 3,69 евро», – говорит Михайлов.

Об опросе: