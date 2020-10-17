В Эстонии в субботу вывесили флаги в честь Дня родственных народов

Вывесить флаги в честь общего финно-угорского культурного наследия и в поддержку других родственных народов могут и все остальные, передала государственная канцелярия. Флаги поднимают на рассвете и спускают на закате.

Прошедший в 1931 году в Хельсинки IV культурный конгресс финно-угорских народов решил, что Эстония, Финляндия и Венгрия будут отмечать День родственных народов ежегодно в третьи выходные октября.

В 2011 году Рийгикогу принял решение, что Эстония присоединится к этой традиции, объявив День родственных народов национальным праздником, когда вывешиваются государственные флаги.

В День родственных народов спикер Рийгикогу обратился с видеоприветствием к спикерам парламентов Финляндии и Венгрии, в котором сказал, что многообразие культур играет решающую роль в сохранении и укреплении цивилизаций.

По словам Пыллуааса, День родственных народов – это прекрасный пример сотрудничества в области культуры и образования Эстонии, Финляндии, Венгрии и проживающих на территории России финно-угорских народов. «Нужно укреплять связи между финно-угорскими народами, нужно поддерживать друг друга как в трудностях, так и в достижениях», – сказал спикер Рийгикогу.

«Очень важно представить миру наши родственные народы, рассказать об их проблемах и укрепить их культурное самосознание, – сказал Пыллуаас. – Многообразие культур играет решающую роль в сохранении и укреплении цивилизаций. Особый долг членов парламента – создать стабильное правовое пространство для его поддержки».

Пыллуаас напомнил, что в этом году Эстония должна была принимать VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, однако из-за глобального кризиса, вызванного распространением COVID-19, конгресс пришлось отложить. Он выразил надежду на то, что конгресс будет проведен в Тарту в следующем году.