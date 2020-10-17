Проекты рассматриваются: Батарейную тюрьму накроют стеклянными крышами

Наиболее интересные работы представили четыре архитектурные бюро: KOKO Arhitektid, KAOS Arhitektid, HG Arhitektuur и Arhitektuuriüksus.

В поставленную задачу входило архитектурное решение дворов Батарейной морской крепости, открытых площадок и набережной.

«От конкурса ожидаются захватывающие и уникальные решения. Современная архитектура резко контрастирует с существующими историческими зданиями XIX века и придаст всему комплексу абсолютно новое содержание», - сказал директор по развитию US Real Estate Мартин Колга.

Несомненно, самая большая профессиональная задача для участвующих в этом конкурсе архитектурных бюро - покрыть стеклянными крышами внутренние дворы общей площадью 5000 квадратных метров. «Поскольку проектирование стеклянных крыш, несомненно, является не только архитектурной, но и очень сложной инженерной задачей, мы привлекли к оценке конкурсных работ лучших специалистов в области строительства и энергоэффективности», - добавил директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак.