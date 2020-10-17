Проекты рассматриваются: Батарейную тюрьму накроют стеклянными крышами

Срок предоставления работ на архитектурный конкурс по преобразованию внутренних дворов Батарейной морской крепости завершился 12 октября. Жюри приступило к ознакомлению с работами конкурса, и не позднее начала декабря планируется выбрать победителя из четырех лучших работ, пишет Kodustiil.
Наиболее интересные работы представили четыре архитектурные бюро: KOKO Arhitektid, KAOS Arhitektid, HG Arhitektuur и Arhitektuuriüksus.
В поставленную задачу входило архитектурное решение дворов Батарейной морской крепости, открытых площадок и набережной.
«От конкурса ожидаются захватывающие и уникальные решения. Современная архитектура резко контрастирует с существующими историческими зданиями XIX века и придаст всему комплексу абсолютно новое содержание», - сказал директор по развитию US Real Estate Мартин Колга.
Несомненно, самая большая профессиональная задача для участвующих в этом конкурсе архитектурных бюро - покрыть стеклянными крышами внутренние дворы общей площадью 5000 квадратных метров. «Поскольку проектирование стеклянных крыш, несомненно, является не только архитектурной, но и очень сложной инженерной задачей, мы привлекли к оценке конкурсных работ лучших специалистов в области строительства и энергоэффективности», - добавил директор по строительству US Real Estate Тармо Похлак.
Главный проектировщик Батарейной морской крепости - бюро Arhitekt 11. Вместе с ним победитель конкурса и оформит внутренние дворы и открытые площадки. Батарейная крепость должна быть завершена в 2026 году, но уже начались первые переговоры с потенциальными арендаторами, и интерес заметен.