Сольман: из-за коронавируса отменялись как свадьбы, так и разводы

"Хотя в последние годы налицо тенденция сокращения числа разводов, все же можно сказать, что свою роль тут сыграло и чрезвычайное положение, введенное в связи со вспышкой коронавируса. Мы видим, что отсроченные из-за чрезвычайной ситуации семейные события нередко откладываются навсегда. В случае брака это объяснимо, но вот отмена значительного числа разводов - это сюрприз. Надеюсь, что первоначально запланированные и расстроенные наступлением вируса свадьбы в ближайшие годы все-таки состоятся, - сказала министр народонаселения Рийна Солман. - Я также надеюсь на то, что пандемия и вызванный ею рост безработицы не заставят молодежь отказаться от возможности прибавления в семье. Я вношу в правительство поправку к закону, которая поможет потерявшим работу родителям сохранить родительское пособие в размере прежней зарплаты и внушит им чувство уверенности в завтрашнем дне на все последующие годы. Цель изменения в законе - чтобы молодые семьи не страдали еще долгие годы от экономических последствий распространения коронавируса и не откладывали рождения ребенка по причине сокращений на работе".