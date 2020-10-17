Сольман: из-за коронавируса отменялись как свадьбы, так и разводы

По данным отдела действий, связанных с народонаселением, за девять месяцев года в Эстонии было заключено на 300 браков меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Разводов было на 100 меньше.
"Хотя в последние годы налицо тенденция сокращения числа разводов, все же можно сказать, что свою роль тут сыграло и чрезвычайное положение, введенное в связи со вспышкой коронавируса. Мы видим, что отсроченные из-за чрезвычайной ситуации семейные события нередко откладываются навсегда. В случае брака это объяснимо, но вот отмена значительного числа разводов - это сюрприз. Надеюсь, что первоначально запланированные и расстроенные наступлением вируса свадьбы в ближайшие годы все-таки состоятся, - сказала министр народонаселения Рийна Солман. - Я также надеюсь на то, что пандемия и вызванный ею рост безработицы не заставят молодежь отказаться от возможности прибавления в семье. Я вношу в правительство поправку к закону, которая поможет потерявшим работу родителям сохранить родительское пособие в размере прежней зарплаты и внушит им чувство уверенности в завтрашнем дне на все последующие годы. Цель изменения в законе - чтобы молодые семьи не страдали еще долгие годы от экономических последствий распространения коронавируса и не откладывали рождения ребенка по причине сокращений на работе".
В сентябре в Эстонии зарегистрировано рождение 1209 детей, в том числе 558 девочек и 651 мальчика. Родилось 17 пар двойняшек: шесть пар мальчиков, четыре пары девочек и семь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 412 рождений, в Харьюмаа -172, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 89, Йыгевамаа - 28, Ярвамаа - 21, Ляэнемаа - 23, Ляэне-Вирумаа - 65, Пылвамаа - 18, Пярнумаа - 60, Рапламаа - 23, на Сааремаа - 28, в Тартумаа - 173, Валгамаа - 20, Вильяндимаа - 43 и в Вырумаа - 27.
Самыми популярными именами в сентябре были: для девочек - Оливия, Миа, Саара, Адеэле, Алиса, Эмма и София. Мальчиков чаще всего нарекали такими именами, как Робин, Александр, Карл, Кристофер, Себастиан и Роберт.
В сентябре было заключено 499 браков - 57 нотариусом и 30 священником. Расторгнуто 272 брака, из них 47 нотариусом. В сентябре зарегистрировано 1280 смертей.