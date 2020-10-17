Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и неуважении к власти

35-летний футболист отправился в расположение сборной Португалии, где сдал положительный тест на COVID-19 и вернулся в Турин. При этом он проигнорировал требования режима самоизоляции, в котором находился "Ювентус" из-за двух случаев заболевания среди сотрудников клуба.

Министр пожелал Криштиану скорейшего выздоровления, но отчитал футболиста за нарушение правил карантина и неуважение к органам здравоохранения Турина

"Некоторые игроки полагают, что известность и талант позволяют им делать то, что не позволено другим, быть высокомерными, проявлять неуважение к власти и врать. Напротив, чем более популярной и влиятельной является персона, тем больше с нее спрос, тем более ответственно она должна относится к своим поступкам и словам", - цитирует Спадафору Football Italia .

Роналду не менее жестко ответил на обвинения Спадафоры.