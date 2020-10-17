Новый премьер-министр Японии пообещал во что бы то ни стало провести Олимпиаду

"Я намерен во что бы то ни стало осуществить проведение Игр", - цитирует ТАСС главу японского правительства, который ровно месяц назад был утвержден парламентом на должность премьер-министра страны.

71-летний политик подчеркнул, хочет провести это крупное международное мероприятие "как доказательство того, что человечество победило вирус".

Суга также пообещал возродить въездной туризм, который пострадал от пандемии, путем принятия мер в течение года. Туризм был ключевой частью стратегии роста Японии, но он сильно пострадал от борьбы с коронавирусом.

При этом 23 сентября стало известно, что Суга провел телефонные переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, обсудив подготовку к открытию и успешному проведению токийской Олимпиады.