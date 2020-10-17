На фотографии, сделанной в старинном замке, проступило изображение зловещего мужского лица

Ни автор, ни интернет-пользователи не могут найти рационального объяснения жуткой фотографии, сделанной в Шотландии. По словам фотографа, таинственное изображение, запечатленное его камерой в Дуглас-парке в регионе Северный Эйршир, не может быть плодом его воображения.

Человеческое лицо со всеми его подробностями настолько реалистично, что происхождение фотографии вызывает недоверие, пишет dailystar.co.uk.

Ghostly face in abandoned castle ruins leaves internet spooked and stumped https://t.co/Z734OVX7dS — Newslanes (@newslanes) October 13, 2020

Фотограф, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Daily Star, что сделал снимок еще в 2016 году, но публиковать его до сих пор не хотел. «Когда я делал фото, я не заметил ничего странного. Впоследствии изображение стало очевидным», - сказал он.