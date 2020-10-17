Сб, 17.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • На фотографии, сделанной в старинном замке, проступило изображение зловещего мужского лица

На фотографии, сделанной в старинном замке, проступило изображение зловещего мужского лица

Замок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Фотография появившегося на стене заброшенного замка человеческого лица повергло в ужас пользователей интернета, сообщает Kodustiil. 

Ни автор, ни интернет-пользователи не могут найти рационального объяснения жуткой фотографии, сделанной в Шотландии. По словам фотографа, таинственное изображение, запечатленное его камерой в Дуглас-парке в регионе Северный Эйршир, не может быть плодом его воображения.

Человеческое лицо со всеми его подробностями настолько реалистично, что происхождение фотографии вызывает недоверие, пишет dailystar.co.uk.

Фотограф, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Daily Star, что сделал снимок еще в 2016 году, но публиковать его до сих пор не хотел. «Когда я делал фото, я не заметил ничего странного. Впоследствии изображение стало очевидным», - сказал он.

Интересно, если кликнуть по посту в Twitter, откроется текст, но фотографию вы там больше не увидите.

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