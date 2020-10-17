Смотрите фото ⟩ Департамент защиты памятников старины вручил престижные премии!

На премию года в десяти номинациях ежегодного конкурса, проводящегося Департаментом защиты памятников старины, претендовали 45 участников. Это - реставрационные работы, архитектурные и строительные проекты, люди, сделавшие значительный вклад в отечественную археологию и многие другие кандидаты, сообщает Kodustiil.
Жюри выбрало достойных ежегодной премии претендентов в десяти номинациях: хорошо отреставрированное здание, хорошо отреставрированное здание в исторической или охранной зоне, новое здание в исторической среде, находка года, дело года, защитник наследия, хранитель наследия, лучший исследователь и лучший реставратор. Смотрите галерею:
В своем выступлении на ежегодной церемонии награждения генеральный директор Департамента защиты памятников старины Сийм Райе отметил, что особая весенняя ситуация положительно повлияла на культурное наследие:
«Интерес людей к культурному наследию этим летом был беспрецедентным - парки, замки, руины, небольшие музеи и усадьбы пользовались повышенным вниманием посетителей».