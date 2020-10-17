Смотрите фото ⟩ Департамент защиты памятников старины вручил престижные премии!

На премию года в десяти номинациях ежегодного конкурса, проводящегося Департаментом защиты памятников старины, претендовали 45 участников. Это - реставрационные работы, архитектурные и строительные проекты, люди, сделавшие значительный вклад в отечественную археологию и многие другие кандидаты, сообщает Kodustiil.