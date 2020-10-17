Как будет выглядеть новый квартал Fahle Park, зависит от вас, дорогие читатели. Голосуйте!

Для делового квартала Fahle Park, строящегося в центре города, ищут захватывающее решение дизайна каменной стены, которая будет видна горожанам и гостям столицы с Тартуского шоссе. Конкурсные работы уже получены, и теперь каждый может выбрать своего фаворита на страничке Fausto Capital в Facebook. Kodustiil предлагает принять участие в голосовании. Для этого нужно всего лишь отметить «лайком» понравившуюся фотографию.
Свен Михайлов, член правления Fausto Capital, разработчика Fahle Park, рад, что на конкурс поступили вдохновляющие современные художественные решения, которые объединили символику Fahle Park и достойную историю старейшего целлюлозного комбината Таллинна.
«Победитель конкурса обязательно сделает городское пространство Таллинна визуально интереснее», - отметил он. Мари-Лийс Вахер, координатор по маркетингу и коммуникации Fausto Capital, представляя конкурсные работы, сказала, что каждая из них завораживает своей уникальностью.
«Первая конкурсная работа с изображением леса с зелеными деревьями перекликается со стеклянным фасадом соседнего здания, тоже решенным в зеленых тонах», - сказала он. Вторая работа конкурса также связана с лесом, но этот лес собран из промышленных материалов - темно-серой строительной доски и натянутой ячеистой сетки.
По словам Вахер, третья работа - более многопланова. «В работе под названием Fahle Bird есть свернутые из бумаги птицы, символизирующие новые идеи полета Fahle. Корни характерны для истории города, деревья теперь укореняются на стене и превращаются в город будущего. А еще есть старик из Юлемисте, огромное изображение которого как бы благословляет квартал Fahle, - поделилась впечатлениями Вахер.
Четвертая конкурсная работа предполагает создание на стене цифрового изображения. Кроме того, авторы работы задумали добавить к зданию бумажную ветряную мельницу, которая будет снабжать изображение электроэнергией, полученной от ветра.
Проголосовать за понравившийся проект можно ЗДЕСЬ.